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Пьяный калининградец сел за руль иномарки и заехал в болото
Происшествия
Пьяный калининградец сел за руль иномарки и заехал в болото
Global Look Press  /  Jens Kalaene/ZB

Калининград, 7 августа. Житель Калининграда утопил в болоте легковой автомобиль марки Volkswagen. Он находился за рулем в состоянии опьянения.

По предварительным данным, ранним утром транспортное средство под управлением 26-летнего водителя съехало с проезжей части и упало в небольшой водоем, сообщили в управлении ГИБДД по Калининградской области.

Молодого человека и его пассажирку извлекли из машины и передали медикам. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. По словам горожан, аварии в этом месте случаются довольно часто.

Незадолго до этого в Марий Эл отдыхающие утопили в озере легковой автомобиль. Очевидцы плавали рядом с ним и даже ныряли с его крыши.

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дтп калининград болото
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