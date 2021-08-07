Пьяный калининградец сел за руль иномарки и заехал в болото

Калининград, 7 августа. Житель Калининграда утопил в болоте легковой автомобиль марки Volkswagen. Он находился за рулем в состоянии опьянения.

По предварительным данным, ранним утром транспортное средство под управлением 26-летнего водителя съехало с проезжей части и упало в небольшой водоем, сообщили в управлении ГИБДД по Калининградской области.

Молодого человека и его пассажирку извлекли из машины и передали медикам. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. По словам горожан, аварии в этом месте случаются довольно часто.

Незадолго до этого в Марий Эл отдыхающие утопили в озере легковой автомобиль. Очевидцы плавали рядом с ним и даже ныряли с его крыши.