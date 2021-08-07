Жители поселка под Калининградом пожаловались на нашествие змей

Калининград, 7 августа. Жители поселка Березовка Калининградской области рассказали, что уже второй месяц опасаются выходить из дома из-за большого количества змей.

По их словам, рептилии встречаются везде, а не только на улице или участках. Калининградцы обратились за помощью в правительство региона, после чего ситуацию взяли на контроль специалисты из зоопарка Калининграда.

По словам экспертов, большинство змей оказались обыкновенными ужами. Однако на одном из видео была замечена гадюка.

«Опасность укуса преувеличена, хоть и обоснована. Смертельные случаи бывают крайне редко», — подчеркнул герпетолог Александр Хлевтов.

Директор зоопарка Светлана Соколова пообещала подготовить соответствующие рекомендации для администрации поселка. Кроме того, справиться со змеями помогут регулярный покос травы и вынос мусора и ненужных досок.

Китайские ученые ранее изобрели клей из яда змеи для быстрого заживления ран. Разработка под воздействием света способна останавливать кровотечение меньше, чем за минуту.