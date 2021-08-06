Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 августа 21:26
21:26
Происшествия
Легковой автомобиль насмерть сбил лошадь под Нижним Тагилом
21:21
Спорт
Путин заявил о политическом окрасе решения суда по России на Олимпиаде
21:18
Общество
Маркетолог рассказал, какую передовую маркетинговую стратегию использует «Сбер»
21:17
Общество
ФАН выяснил, как мошенники ловят жертв на дешевые объявления о жилье в Крыму
21:15
Шоу-бизнес
Жириновский высказался о давнем конфликте с Собчак
21:14
Экономика
Bloomberg: газ перестает быть доступным источником энергии
21:13
Шоу-бизнес
Проблемы со здоровьем вынудили Стоцкую отказаться от участия в мюзикле «Шахматы»
21:12
Общество
Путин: Правительство России примет меры по борьбе с инфляцией
21:12
Общество
«Пусть знакомятся с классикой»: Путин прокомментировал гимн России на ОИ
21:12
Общество
Путин: льготная ипотека по ИЖС практически принята
Все новости

Жительница Калининграда выбросила собаку в окно из-за съеденной купюры
Происшествия
Жительница Калининграда выбросила собаку в окно из-за съеденной купюры
Global Look Press  /  Erich Schmidt/imageBROKER.com

Калининград, 6 августа. Женщина выбросила из окна пятого этажа собаку, съевшую ее пятитысячную купюру. Животное скончалось на месте.

Питомец принадлежал сестре преступницы, которая присматривала за ним. В связи с инцидентом правоохранители возбудили в ее отношении уголовное дело по факту жестокого обращения с животным. Обвиняемой грозит до трех лет тюремного заключения.

Ранее житель Королева, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зарезал свою собаку на глазах у детей, гуляющих во дворе. После этого он избил супругу и пообещал маленькой дочке завести нового питомца, сообщал сайт 360tv.ru.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Жительница Калининграда выбросила собаку в окно из-за съеденной купюры
деньги насилие собака
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru