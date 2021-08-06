Жительница Калининграда выбросила собаку в окно из-за съеденной купюры

Калининград, 6 августа. Женщина выбросила из окна пятого этажа собаку, съевшую ее пятитысячную купюру. Животное скончалось на месте.

Питомец принадлежал сестре преступницы, которая присматривала за ним. В связи с инцидентом правоохранители возбудили в ее отношении уголовное дело по факту жестокого обращения с животным. Обвиняемой грозит до трех лет тюремного заключения.

Ранее житель Королева, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зарезал свою собаку на глазах у детей, гуляющих во дворе. После этого он избил супругу и пообещал маленькой дочке завести нового питомца, сообщал сайт 360tv.ru.