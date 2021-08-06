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Директор строительной фирмы снова предстанет перед судом за взятку в Калининграде
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Директор строительной фирмы снова предстанет перед судом за взятку в Калининграде

  /   Обновлено: 06 августа 2021 18:10
Происшествия
Директор строительной фирмы снова предстанет перед судом за взятку в Калининграде
ПолитРоссия

Калининград, 6 августа. Прокуратура отменила решение Центрального районного суда Калининграда, освободившего учредителя строительной фирмы от уголовной ответственности. Мужчину обвиняли в даче взятки.

Согласно материалам дела, в августе 2019 года предприниматель передал взятку в размере 55 тыс. руб. заместителю главного врача детского лечебного учреждения, который контролировал ход и результаты реконструкционных работ по госконтракту. Последний участник «передачи» от получения взятки отказался. Суд первой инстанции освободил бизнесмена от уголовной ответственности за содеянное, с чем не согласился надзорный орган, сообщает источник в правоохранительных органах.

Прокурор посчитал, что действия подсудимого были направлены против государственной власти и посягали на интересы государственной службы, а потому потребовал отменить решение судебной инстанции и отправить дело на новое рассмотрение. Суд апелляционной инстанции с доводами прокуратуры согласился.

Ранее в Москве был задержан сотрудник Центральной электронной таможни по подозрению в получении взятки. В отношении главного государственного таможенного инспектора было возбуждено уголовное дело, сообщало РИАМО.

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