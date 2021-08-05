Пьяный калининградец избил бабушку и порезал дедушку на свое 25-летие

Калининград, 5 августа. В одном из домов на улице Кошевого агрессивный человек напал на пожилую пару. Об этом ФАН сообщили в пресс-службе УМВД России региона.

«Незамедлительно на место происшествия прибыл совместный патруль сотрудников патрульно-постовой службы полиции и работников частного охранного предприятия «Балтийские медведи». Полицейские и сотрудники ЧОП задержали мужчину и доставили его в отдел полиции», — рассказывают в ведомстве.

Злоумышленником оказался 25-летний внук калининградцев. Он приехал к бабушке и дедушке, чтобы отметить день рождения, уточнили для ФАН в УМВД.

Семья начала распивать алкоголь. Мужчина поссорился с родственницей, начав ее избивать. Муж заступился за старушку. Тогда внук достал нож и изрезал им деду правую руку.

Пара спасалась от неадекватного родственника бегством, выбежала из квартиры и стала держать дверь. Им помогали соседи. Дождаться стражей порядка пострадавшим, к счастью, удалось.

Орудие преступления у злоумышленника было изъято. Восстанавливается картина произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее ФАН сообщал, что матч за Суперкубок в Калининграде обернулся административными делами. Их возбудил Роспотребнадзор.