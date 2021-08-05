Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 августа 21:06
21:06
Спорт
Футболист Месси покинул клуб «Барселона»
21:06
Спорт
Гроссмейстер Сергей Карякин уступил польскому шахматисту в финале Кубка мира
21:05
Общество
Психолог Суздальцева объяснила, как защититься от энергетических вампиров
21:05
Армия
Россия и КНР завершают подготовку к учениям с участием 13 тысяч военнослужащих
21:01
Экономика
Коррективы в налоговую систему для металлургов подготовят к концу декабря
21:00
Весь мир
Востоковед Долгов оценил вероятность эскалации ирано-израильского конфликта
20:59
Политика
Эксперт высмеял публикации Великобритании про обнаружение русских подводных лодок
20:59
Происшествия
Камнепад в горах Северной Осетии привел к гибели альпинистки из Томска
20:58
Экономика
Toyota с 2022 года прекратит выпуск флагманского седана Avalon
20:58
Происшествия
Из оросительного канала под Саратовом вытащили автомобиль с телами внутри
Все новости

Пьяный калининградец избил бабушку и порезал дедушку на свое 25-летие
Происшествия
Пьяный калининградец избил бабушку и порезал дедушку на свое 25-летие
pixabay.com  /  viniciusemc2

Калининград, 5 августа. В одном из домов на улице Кошевого агрессивный человек напал на пожилую пару. Об этом ФАН сообщили в пресс-службе УМВД России региона. 

«Незамедлительно на место происшествия прибыл совместный патруль сотрудников патрульно-постовой службы полиции и работников частного охранного предприятия «Балтийские медведи». Полицейские и сотрудники ЧОП задержали мужчину и доставили его в отдел полиции», — рассказывают в ведомстве. 

Злоумышленником оказался 25-летний внук калининградцев. Он приехал к бабушке и дедушке, чтобы отметить день рождения, уточнили для ФАН в УМВД. 

Семья начала распивать алкоголь. Мужчина поссорился с родственницей, начав ее избивать. Муж заступился за старушку. Тогда внук достал нож и изрезал им деду правую руку. 

Пара спасалась от неадекватного родственника бегством, выбежала из квартиры и стала держать дверь. Им помогали соседи. Дождаться стражей порядка пострадавшим, к счастью, удалось. 

Орудие преступления у злоумышленника было изъято. Восстанавливается картина произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее ФАН сообщал, что матч за Суперкубок в Калининграде обернулся административными делами. Их возбудил Роспотребнадзор. 

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Пьяный калининградец избил бабушку и порезал дедушку на свое 25-летие
россия калининград калининградская область
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru