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Фонтан образовался на проезжей части в Калининградской области
Общество
Фонтан образовался на проезжей части в Калининградской области
vk.com  /  Пресс-служба Черняховского городского округа

Калининград, 5 июля. В областном городе Черняховске на проезжей части забил фонтан. Об этом сообщают в одном из популярных пабликов. 

«В центре города появился новый фонтан. Кажется, это прорыв», — пишут в социальных сетях. 

Ситуацию прояснили в администрации Черняховского городского округа. По их словам, его появление никак не связано с прорывом канализации. 

«Сегодня открывали гидрант для слива воды после установки запорной арматуры. Закрывали его при отсутствии водоснабжения. Возможно, под запирающее устройство пожарного гидранта попал камешек, который не позволил плотно его закрыть. Когда водоснабжение возобновили, вода нашла выход. Приносим извинения за переполох и незабываемое зрелище», — рассказывают в пресс-службе местных властей.

С 27 июля в Черняховске устанавливаются новые задвижки на сетях водоснабжения. Работы проводятся по ночам, закончить ремонт планируется уже к сентябрю. Местные жители сообщили корреспонденту ФАН, что проблема водоснабжения в городе стоит крайне остро, и пожаловалась на качество воды. После ликвидации одного фонтана почти сразу же забил следующий. 

Фонтан образовался на проезжей части в Калининградской области
vk.com  / Елизавета М.

«Прокладкой новых труб никто не занимался с советских времен. Водомагистраль регулярно выходит из строя, после ремонтов вода ржавая, жалуемся на некачественную, но это продолжается изо дня в день. Местный СЭС как воды в рот набрал», — сообщает Елизавета М. 

Ранее ФАН сообщал, что в России разработали новый способ распределения воды с помощью солнечной энергии. Этого можно будет добиться с помощью технологии увеличения эффективности испарения в дистилляторе.

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