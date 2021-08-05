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Задавивший калининградку водитель Mercedes помещен в психиатрическую клинику
Происшествия
Задавивший калининградку водитель Mercedes помещен в психиатрическую клинику
gmail.com  /  Пресс-служба УМВД России по Калининградской области

Калининград, 5 августа. 22-летний водитель Mercedes, ставший участником ДТП на улице 9 апреля с левым поворотом на улицу Фрунзе, помещен в психиатрическую больницу. Его состояние вызвало подозрение у врачей. На теле были обнаружены колото-резаные раны. Так он и попал в лечебницу. Об этом ФАН сообщил источник в экстренных службах города. 

Задавивший калининградку водитель Mercedes помещен в психиатрическую клинику
gmail.com  / Пресс-служба УМВД по Калининградской области

Калининградец сбил 82-летнюю женщину, которая скончалась до приезда скорой помощи. В ГИБДД поясняют, что виновником этой аварии стал в том числе 36-летний водитель Lada Largus, который не выполнил требование ПДД уступить дорогу машине, движущейся со встречного направления на разрешающий сигнал светофора. Он и допустил столкновение с Mercedes, который потом наехал на пешеходное ограждение и двух горожанок, одна из которых скончалась. 

«Помните о ПДД, будьте максимально внимательны при движении, соблюдайте скоростной режим. Невнимательность и недопустимое лихачество порой приводят к трагическим последствиям», — предупреждают в пресс-службе ГИБДД по Калининградской области. 

Ранее ФАН сообщал, что выяснил подробности случившегося на улице Фрунзе в Калининграде. Устанавливались обстоятельства произошедшего. 

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россия калининград калининградская область
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