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Четыре удара в грудь и левую ногу нанес постоялец соцприюта в Калининграде
Происшествия
Четыре удара в грудь и левую ногу нанес постоялец соцприюта в Калининграде
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Владимир Малянов

Калининград, 4 августа. Не менее четырех ударов ножом в область грудной клетки и левой ноги нанес один из постояльцев социального центра во время ссоры. В учреждении разразился конфликт, закончившийся поножовщиной. 

«Телесные повреждения были причинены в виде резаных ран», — рассказали ФАН в пресс-службе полиции.

По предварительным данным, ссора началась, когда 58-летний подозреваемый разбил кружку о голову своего соседа. Тот затаил обиду, сходил за ножом и нанес обидчику удар в живот, а затем ранил 63-летнего мужчину, который попытался заступиться за друга. 

Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». 

Ранее ФАН сообщал, что гражданин Шри-Ланки разыскивается за поножовщину в Санкт-Петербурге. Редакция опубликовала фото предполагаемого злоумышленника.

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