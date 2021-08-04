Бывшего сотрудника полиции приговорили к 11 годам тюрьмы за взятку в Калининграде

Калининград, 4 августа. Суд вынес приговор экс-сотруднику отдела по борьбе с экономическими преступлениями. Бывшего правоохранителя признали виновным по статьям о получении и даче взятки.

Следствие установило, что в 2018 году осужденный передал другому полицейскому 25 тыс. рублей в обмен на заведомо незаконное бездействие. Через некоторое время сам фигурант получил взятку от руководителя одной из организаций во время проверки.

Бывший страж порядка приговорен к 11 годам лишения свободы, а также к штрафу в размере 8 млн рублей. Кроме того, взяточнику запретили занимать должности на госслужбе в течение десяти лет.