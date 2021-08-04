ФАН публикует кадры крупного ДТП с участием Mercedes в Калининграде

Калининград, 4 августа. Водитель Mercedes выехал через тротуар в минирынок на улице Фрунзе в Калининграде. ФАН публикует снимки с места смертельной аварии.

В результате ДТП погибла пожилая женщина, которая в этот момент шла по тротуару. Сам водитель также получил травмы. Сейчас его допрашивают сотрудники правоохранительных органов.

По словам самого виновника аварии, он не справился с управлением после того, как на перекрестке был подрезан другим автомобилем. Иномарка протаранила несколько торговых палаток.

Водитель Mercedes попытался скрыться с места аварии, но был задержан очевидцами. По предварительным данным, 22-летний молодой человек был трезв в момент ДТП. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.