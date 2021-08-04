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Сериал для НТВ снимут в Калининградской области

Общество
Сериал для НТВ снимут в Калининградской области
pixabay.com  / 

Калининград, 4 августа. Сериал «Порт» по заказу телеканала НТВ снимут в Калининградской области. Главные роли в нем исполнят Сергей Сафронов, Максим Щеголев, Алексей Барабаш, Вадим Андреев и другие актеры. 

Согласно сюжету, боевой офицер Михаил Самойлов теряет друга под обстрелом боевиков в Сирии и, виня себя, возвращается домой помогать его вдове. Он еще не знает, что его друг остался жив. 

Съемочный процесс займет всего три месяца, основная его часть пройдет в городе Балтийске. Еще одним городом-декорацией для сериала станет Москва. 

«Не только нас, но и телеканал НТВ зацепила тема порта, потому что таких локаций и колорита на телеканале не было давно. Изначально мы думали, что будем снимать порт в Калининграде, но он слишком похож на московский и в нем нет того шарма, которым отличается порт в Балтийске. Он массивный, просторный, там стоят большие корабли, и выглядит он очень эффектно», — говорит продюсер проекта Арсений Робак.

В фильме появится кафедральный собор, калининградские форты и другие городские достопримечательности. 

Ранее ФАН сообщал, что сериал «Пацаны» продлили на четвертый сезон. Съемки должны начаться летом 2022 года. 

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