ФАН выяснил подробности смертельного ДТП с Mercedes в Калининграде

Калининград, 4 августа. Правоохранители задержали водителя Mercedes, который через тротуар въехал в мини-рынок и протаранил несколько палаток. Смертельное ДТП произошло на улице Фрунзе в Калининграде.

Как стало известно, за рулем иномарки находился молодой человек 1999 года рождения. Задержанный объяснил, что на перекрестке его подрезал другой автомобиль, поэтому он не справился с управлением и вылетел на тротуар, сообщили ФАН в пресс-службе Управления МВД России по Калининградской области.

В результате ДТП пострадали два человека — сам водитель, а также пожилая женщина-пешеход, которая от полученных повреждений скончалась на месте аварии.

По предварительной информации, в момент столкновения молодой человек был трезв. У него также имеются все необходимые медицинские справки. Сотрудники экстренных служб работают на месте происшествия. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Очевидцы сообщают, виновник ДТП попытался скрыться с места аварии, но его задержали неравнодушные горожане.