Mercedes протаранил толпу на перекрестке в Калининграде

Калининград, 4 августа. Немецкая иномарка влетела в толпу пешеходов на перекрестке. По предварительным данным, в результате инцидента один человек погиб.

Водитель Mercedes пытался скрыться с места происшествия, но его задержали очевидцы. Уточняется, что мужчина также получил травмы. В настоящее время выясняются все обстоятельства ДТП.

Ранее водитель автобуса стал фигурантом уголовного дела после крупной аварии на Боровском шоссе в Москве. В результате столкновения с грузовиком пострадали 13 человек.