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Mercedes протаранил толпу на перекрестке в Калининграде

  /   Обновлено: 04 августа 2021 18:27
Происшествия
Mercedes протаранил толпу на перекрестке в Калининграде
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Калининград, 4 августа. Немецкая иномарка влетела в толпу пешеходов на перекрестке. По предварительным данным, в результате инцидента один человек погиб.

Водитель Mercedes пытался скрыться с места происшествия, но его задержали очевидцы. Уточняется, что мужчина также получил травмы. В настоящее время выясняются все обстоятельства ДТП.

Ранее водитель автобуса стал фигурантом уголовного дела после крупной аварии на Боровском шоссе в Москве. В результате столкновения с грузовиком пострадали 13 человек.

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