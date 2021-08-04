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Участник штурма Кенигсберга Константин Близнецов умер в Калининграде
Общество
Участник штурма Кенигсберга Константин Близнецов умер в Калининграде
gov39.ru  /  И. Маркова

Калининград, 4 августа. Ветеран Великой отечественной войны Константин Близнецов ушел из жизни в возрасте 95 лет. Он скончался в понедельник, 2 августа. 

Мужчина служил стрелком-радистом на бомбардировщике Ту-2, а также сражался в небе над Восточной Пруссией в составе 454-го полка. После обстрела порта Пиллау его самолет сбили, но герою удалось спастись, прыгнув с парашютом. 

Война уже подходила к концу. Константин Близнецов был переброшен на территорию Германии, где принимал участие в бомбардировках Берлина. Он был удостоен Ордена Красной Звезды, Отечественной войны 1-й и 2–й степеней, а также медалей «За отвагу» и «За взятие Кенигсберга». В преддверии Дня Победы он рассказывал ФАН о капитуляции Германии. 

«Когда войска вошли в город, к вечеру 8-го числа нас перебросили. Уже можно было сказать, что эти внутренние войска все были почти разгромленные. Они отходили на Пиллау, остатки войск, которые были, а потом, после взятия Кенигсберга, мы перелетели в Германию по приказу Сталина. Он дал команду идти на Берлин, бомбить Берлин и взять Берлин. Почему? Потому что американские войска тоже подошли к Берлину, и Сталин хотел, чтобы город был взят и немцы подписали акт о капитуляции Советскому Союзу. Все было сделано. 8-го вечером мы уже узнали, что подписан акт о капитуляции Германии», — сообщал он. 

Ранее ФАН сообщал, что Константин Близнецов вспомнил последние дни войны перед Днем Победы. К слову, его крайне возмущали высказывания о том, что русские во время Великой Отечественной были захватчиками, а не оказали мировому сообществу помощь в борьбе с фашизмом.

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