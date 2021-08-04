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Хулиган сломал ребро полицейскому во время задержания под Калининградом
Происшествия
Хулиган сломал ребро полицейскому во время задержания под Калининградом
сзфоут.мвд.рф  /  Пресс-служба Управления на транспорте МВД РФ по СЗФО

Калининград, 4 августа. Следователи областного города Советска подозревают в применении насилия в отношении представителя власти 25-летнего местного жителя, ранее судимого за грабеж. Предполагается, что во время своего задержания он сломал ребро полицейскому.

Оперуполномоченный группы по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Советский» увидел на улице разыскиваемого полицией гражданина. Последний совершил правонарушение по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) и должен был проследовать в отдел. 

«В ответ на законное требование представителя правопорядка проследовать в отдел полиции для установления обстоятельств произошедшего, подозреваемый, действуя умышленно, желая воспрепятствовать законным действиям полицейского, начал размахивать перед ним ножом, а затем нанес удар ногой в грудь потерпевшему. В результате действий подозреваемого потерпевшему причинен средней тяжести вред здоровью — перелом ребра», — сообщают в пресс-службе Следственного комитета. 

Подозреваемый задержан и допрошен, но свою причастность к вменяемому ему эпизоду насилия отрицает. Следствие намерено через суд заключить его под стражу. Жителю Советска будет предъявлено обвинение. Допрашиваются свидетели, назначено судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. 

«В случае признания гражданина судом виновным в совершении указанного преступления ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет», — уточнил руководитель Советского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калининградской области Евгений Штана.

Ранее ФАН сообщал, что на свалке в Приморье нашли расчлененное тело без головы. Сначала обнаружилась женская нога. 

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Все новости / Происшествия / Хулиган сломал ребро полицейскому во время задержания под Калининградом
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