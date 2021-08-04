Матч за Суперкубок в Калининграде обернулся административными делами

Калининград, 4 августа. Региональное управление Роспотребнадзора возбудило два административных дела после матча за Суперкубок России. Одно в отношении «Российской премьер-лиги», а второе — «Стадиона «Калининград»». Об этом сообщают в Московском районном суде.

«По Суперкубку к нам поступило два дела. Одно по государственному автономному учреждению «Стадион «Калининград» », второе — по ассоциации футбольных клубов РПЛ. Оба — по части 2 статьи 6.3 административного кодекса (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения)», — рассказали в суде.

Когда дела будут рассматриваться, не сообщается. Дата пока не назначена.

Питерский «Зенит» сыграл с московским «Локомотивом» 17 июля в Калининграде и выиграл со счетом 3:0. Игру посетили почти 16,4 тысячи зрителей. Мероприятие проводилось при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований. Трибуны были закружены на 70%.

По части 2 статьи 6.3 КоАП РФ обвиняемым юридическим лицам грозит штраф от 200 до 500 тысяч рублей. Их деятельность могут приостановить на срок до 90 суток.

Ранее ФАН сообщал, что похоронные бюро выдумывают меры, о которых якобы просит Роспотребнадзор. Речь идет, к примеру, о требовании отпевать усопших в герметично закрытых гробах.