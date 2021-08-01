Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 августа 22:25
22:24
Весь мир
Астраханские инженеры создали роботов-помощников для африканских экологов и фермеров
22:22
Спорт
«Зенит» и «Ростов» забили шесть мячей на двоих в матче РПЛ
22:19
Весь мир
Президент Франции призвал к переговорам стороны конфликта в Эфиопии
22:16
Спорт
Слепов и Кочеткова победили в международных соревнованиях Ironman в Петербурге
22:14
Весь мир
Принятие «Мапутского протокола»: как африканские женщины боролись за права
22:05
Спорт
Матч «Сочи» и сербского «Партизана» в Лиге конференций пройдет при пустых трибунах
21:59
Весь мир
Боевики массово сдают оружие властям ЦАР
21:45
Шоу-бизнес
Дорогой, я — на Мальдивы: топ-5 звездных пар, отдыхающих отдельно друг от друга
21:40
Шоу-бизнес
Асмус сделала неожиданное заявление о причине развода с Харламовым
21:35
Весь мир
Сменивший сторону лидер группы радикалов помог жителям пострадавшей деревни в ЦАР
Все новости

Калининградцы и туристы купаются в бушующем море, игнорируя запреты властей
Общество
Калининградцы и туристы купаются в бушующем море, игнорируя запреты властей
vk.com/vlastzelenogradsk  /  Зеленоградский городской округ

Калининград, 1 августа. Местные жители и туристы купаются в Балтийском море, несмотря на опасные волны в три метра высотой. На официальных пляжах вывешен черный флаг, но это не останавливает горожан. 

«Сильный ветер, волны, течение? Наш народ не остановить!» — возмущаются калининградцы в социальной сети. 

«Не ценят свою жизнь. В такие волны опасно даже у берега!» — говорит корреспонденту ФАН горожанин Виталий Ф. 

Калининградцы и туристы купаются в бушующем море, игнорируя запреты властей
instagram.com  / pr scr @incident.kld

В администрации курортного города Зеленоградска Калининградской области от неосмотрительного купания в море предостерегают. В сильные волны из воды можно просто не выплыть, жизнью рискуют даже самые опытные пловцы. 

«Помните о коварстве волн и течений Балтики: береговые течения не имеют постоянного места, направления и скорости, они возникают при возврате воды волн от берега в море. Особую опасность ветровые и нагонные течения представляют при волнении моря более 1 балла и высоте волны от 0,5 м и более, при постоянных западных и северо-западных ветрах. Даже отличного пловца, попавшего в такую «реку», начинает уносить в море. Если плыть в сторону берега, выбьешься из сил и не доплывешь. Чтобы выйти из течения нужно, когда оно ослабнет, проплыть метров 40–50 вдоль берега и только после этого пытаться плыть в сторону пляжа», — рассказывают представители местных властей. 

Ранее ФАН сообщал, что на пляже в поселке Мечниково города Балтийска погибла 65-летняя туристка из Санкт-Петербурга. Она приехала на отдых с подругой.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Калининградцы и туристы купаются в бушующем море, игнорируя запреты властей
россия калининград калининградская область
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru