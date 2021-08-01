Калининградцы и туристы купаются в бушующем море, игнорируя запреты властей

Калининград, 1 августа. Местные жители и туристы купаются в Балтийском море, несмотря на опасные волны в три метра высотой. На официальных пляжах вывешен черный флаг, но это не останавливает горожан.

«Сильный ветер, волны, течение? Наш народ не остановить!» — возмущаются калининградцы в социальной сети. «Не ценят свою жизнь. В такие волны опасно даже у берега!» — говорит корреспонденту ФАН горожанин Виталий Ф.

instagram.com / pr scr @incident.kld

В администрации курортного города Зеленоградска Калининградской области от неосмотрительного купания в море предостерегают. В сильные волны из воды можно просто не выплыть, жизнью рискуют даже самые опытные пловцы.

«Помните о коварстве волн и течений Балтики: береговые течения не имеют постоянного места, направления и скорости, они возникают при возврате воды волн от берега в море. Особую опасность ветровые и нагонные течения представляют при волнении моря более 1 балла и высоте волны от 0,5 м и более, при постоянных западных и северо-западных ветрах. Даже отличного пловца, попавшего в такую «реку», начинает уносить в море. Если плыть в сторону берега, выбьешься из сил и не доплывешь. Чтобы выйти из течения нужно, когда оно ослабнет, проплыть метров 40–50 вдоль берега и только после этого пытаться плыть в сторону пляжа», — рассказывают представители местных властей.

Ранее ФАН сообщал, что на пляже в поселке Мечниково города Балтийска погибла 65-летняя туристка из Санкт-Петербурга. Она приехала на отдых с подругой.