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Прокуратура проверила психику воспитателей детских садов под Калининградом
Общество
Прокуратура проверила психику воспитателей детских садов под Калининградом
permkrai.ru  /  Администрация губернатора Пермского края

Калининград, 1 августа. Обязательное психиатрическое освидетельствование прошли воспитатели детских садов в Озерском районе. Соблюсти требования трудового законодательства об охране жизни и здоровья детей потребовали в прокуратуре. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства. 

«Сотрудники 6 дошкольных образовательных учреждений при приеме на работу не прошли обязательное психиатрическое освидетельствование на наличие (отсутствие) у них психиатрических противопоказаний, которые могут создать угрозу безопасности несовершеннолетних воспитанников, поскольку к обучению, воспитанию, развитию несовершеннолетних могут допускаться лишь те лица, которые по психическому состоянию не представляют угрозы их жизни, здоровью», — рассказывают в прокуратуре. 

В адрес руководителей детских садиков прокурором вынесено представление об устранении выявленных нарушений. Повторное допущение подобных проступков не допускается. 

Ранее ФАН сообщал, что прокуратура начала проверку из-за столкновения катеров под Вологдой. Как соблюдались нормы законодательства о безопасности плавания, выяснят в ведомстве.

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