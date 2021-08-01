Прокуратура проверила психику воспитателей детских садов под Калининградом

Калининград, 1 августа. Обязательное психиатрическое освидетельствование прошли воспитатели детских садов в Озерском районе. Соблюсти требования трудового законодательства об охране жизни и здоровья детей потребовали в прокуратуре. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

«Сотрудники 6 дошкольных образовательных учреждений при приеме на работу не прошли обязательное психиатрическое освидетельствование на наличие (отсутствие) у них психиатрических противопоказаний, которые могут создать угрозу безопасности несовершеннолетних воспитанников, поскольку к обучению, воспитанию, развитию несовершеннолетних могут допускаться лишь те лица, которые по психическому состоянию не представляют угрозы их жизни, здоровью», — рассказывают в прокуратуре.

В адрес руководителей детских садиков прокурором вынесено представление об устранении выявленных нарушений. Повторное допущение подобных проступков не допускается.

Ранее ФАН сообщал, что прокуратура начала проверку из-за столкновения катеров под Вологдой. Как соблюдались нормы законодательства о безопасности плавания, выяснят в ведомстве.