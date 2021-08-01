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Росгвардия задержала буйную калининградку за дебош в магазине
Общество
Росгвардия задержала буйную калининградку за дебош в магазине
Пресс-служба Росгвардии  / 

Калининград, 1 августа. Росгвардеец задержал женщину на перекрестке улиц Фрунзе и Грига. Она кричала на продавцов и посетителей магазина, а также разбила несколько бутылок с алкоголем. Тогда администратор торговой точки нажал тревожную кнопку. Об этом сообщается в пресс-службе ведомства.

«Увидев сотрудников Росгвардии, злоумышленница выбежала на улицу, при задержании вела себя агрессивно и оказывала сопротивление. Для дальнейшего разбирательства ее передали сотрудникам полиции», — добавили пресс-службе. 

Калининградку жестко задержала Росгвардия за хулиганство в общественном месте
vk.com  / pr scr vk.com

Правоохранителю пришлось повалить девушку на пол и прижать к асфальту. После ее отволокли на тротуар, где она смогла сесть. В машину садиться задержанная отказывалась. Росгвардеец и полицейский прижали ее к транспортному средству. Сейчас калининградка передана сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств. 

Ранее ФАН сообщал, что Росгвардия подтвердила информацию о найденных в горах подростках. Дети пошли в поход под Сочи 

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