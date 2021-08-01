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Туристка из Санкт-Петербурга утонула на необорудованном пляже под Калининградом
Общество
Туристка из Санкт-Петербурга утонула на необорудованном пляже под Калининградом
web.telegram  /  Пресс-служба Следственного комитета в Калининградской области

Калининград, 1 августа. В необорудованном для купания месте под курортным городом Зеленоградском утонула 65-летняя женщина. Сообщение о ее гибели поступило в правоохранительные органы 31 июля. СУ СК России по Калининградской области проводит проверку. Об этом ФАН сообщили в пресс-службе ведомства. 

«Следователям удалось установить личность погибшей. Ей оказалась 65-летняя жительница Санкт-Петербурга, приехавшая на отдых с подругой», — рассказала корреспонденту ФАН старший помощник руководителя по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Наталья Гацко. 

Видимых повреждений на теле погибшей обнаружено не было, точную причину смерти установят после судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В Следственном комитете предостерегают гостей и жителей Калининградской области от купания в неположенных местах. Балтийское море очень опасно. 

«Практически каждую неделю на воде гибнут жители и гости региона. Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области в очередной раз обращает внимание граждан на необходимость соблюдения элементарных правил безопасности при купании: не купайтесь в море при сильных волнах, следите за сообщениями МЧС и не заходите в воду, когда купание запрещено, купайтесь только в местах, специально отведенных для купания, не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения. Берегите свою жизнь!» — просят в ведомстве.

Ранее ФАН сообщал, что следователи назвали причину крушения вертолета МЧС на Куршском заливе. Ей могли стать нарушения со стороны командира судна.

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