Пожилая петербурженка утонула в Балтийском море в Зеленоградске

Калининград, 1 августа. СК по Калининградской области проводит проверку по факту гибели женщины в Зеленоградске.

Инцидент произошел накануне. Пожилая жительница Петербурга приехала отдыхать в Зеленоградск. Пенсионерка утонула во время купания в Балтийском море, сообщает пресс-служба местного следственного управления Следственного комитета.

По данному факту организована проверка, в ходе которой выяснилось, что женщина купалась в необорудованном для этого месте. Личность погибшей установлена. Ей оказалась 65-летняя петербурженка, которая приехала с подругой отдыхать на Балтийское море. Видимых повреждений на теле не обнаружено. Труп женщины уже отправили на судебно-медицинскую экспертизу, которая установит точную причину смерти.

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