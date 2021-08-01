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Пожилая петербурженка утонула в Балтийском море в Зеленоградске
Происшествия
Пожилая петербурженка утонула в Балтийском море в Зеленоградске
zelenogradsk.com  /  Пресс-служба МО «Зеленоградский городской округ»

Калининград, 1 августа. СК по Калининградской области проводит проверку по факту гибели женщины в Зеленоградске.

Инцидент произошел накануне. Пожилая жительница Петербурга приехала отдыхать в Зеленоградск. Пенсионерка утонула во время купания в Балтийском море, сообщает пресс-служба местного следственного управления Следственного комитета.

По данному факту организована проверка, в ходе которой выяснилось, что женщина купалась в необорудованном для этого месте. Личность погибшей установлена. Ей оказалась 65-летняя петербурженка, которая приехала с подругой отдыхать на Балтийское море. Видимых повреждений на теле не обнаружено. Труп женщины уже отправили на судебно-медицинскую экспертизу, которая установит точную причину смерти.

Рыбак из Забайкалья перевернулся на лодке. Спасатели обнаружили тело жителя города Борзя на четвертом Умыкейском озере под Краснокаменском.

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