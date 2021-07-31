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Сразу после тридцатиградусной жары в Калининградской области выпал град
Общество
Сразу после тридцатиградусной жары в Калининградской области выпал град
Global Look Press  /  B&S/Bernd März via www.imago-ima

Калининград, 31 июля. Местные жители сняли на видео град. Запись была опубликована в паблике «Типичный Калининград». Сейчас в регионе стоит солнечная, жаркая погода, и столь странное явление удивило горожан. 

«У нас +21, я хожу в шортах, а тут такое. Ничего себе смена температур!» — сказал корреспонденту ФАН калининградец Василий В. 

Стоит отметить, что сильный дождь наблюдался в пригороде, в Багратионовском районе области, но о нем рассказали и жители некоторых районов Калининграда. 

Ранее ФАН сообщал, что град разбил лобовое стекло летевшему из Челябинска самолету. Дождь изрешетил его внешний слой.

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россия калининград калининградская область
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