Сразу после тридцатиградусной жары в Калининградской области выпал град

Калининград, 31 июля. Местные жители сняли на видео град. Запись была опубликована в паблике «Типичный Калининград». Сейчас в регионе стоит солнечная, жаркая погода, и столь странное явление удивило горожан.

«У нас +21, я хожу в шортах, а тут такое. Ничего себе смена температур!» — сказал корреспонденту ФАН калининградец Василий В.

Стоит отметить, что сильный дождь наблюдался в пригороде, в Багратионовском районе области, но о нем рассказали и жители некоторых районов Калининграда.

Ранее ФАН сообщал, что град разбил лобовое стекло летевшему из Челябинска самолету. Дождь изрешетил его внешний слой.