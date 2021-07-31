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Житель Калининградской области познакомился с женщиной и сломал ей челюсть

Происшествия
Житель Калининградской области познакомился с женщиной и сломал ей челюсть
Невские Новости  /  Петр Мелихов

Калининград, 31 июля. В умышленном причинении среднего вреда здоровью подозревается 38-летний житель курортного города Пионерский. В одном из парков города он познакомился с женщиной, стал распивать с ней спиртные напитки и в ходе общения сломал ей челюсть. 

«Новые знакомые начали распивать алкогольные напитки и продолжали общаться. Однако в какой-то момент между ними произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник несколько раз ударил потерпевшую по лицу, причинив ей телесные повреждения. Экспертиза показала, что у женщины в двух местах сломана нижняя челюсть, она обратилась в полицию», — сообщают ФАН в пресс-службе УМВД России по Калининградской области. 

Личность обидчика уже установлена. Его накажут по всей строгости закона, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ.

Ранее ФАН сообщал, что калининградец сломал руки и проломил череп соседям во время разговора «по-мужски». Накануне у них произошла ссора с его бывшей женой.

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