Калининградка не купила глухому сыну протезы и лишилась родительских прав

Калининград, 31 июля. Прокуратура Славского района завела уголовное дело на нерадивую мать. Женщина обвиняется в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сообщают в ведомстве. Ее преступление квалифицируется по ст. 156 УК РФ. Ребенка обследовали и обнаружили, что у него отсутствует слух. Установлено, что он нуждается в оформлении инвалидности, а также слухопротезировании, но его матерью ничего не было предпринято.

«Женщине были выданы письменные, обязательные для исполнения назначения: направление для прохождения медико-социальной экспертизы в целях оформления инвалидности сыну, а также слухопротезирование на оба уха слуховыми аппаратами с индивидуальными вкладышами. Однако, в нарушение закона, мать длительное время указанные назначения не выполняла, воспрепятствовала реализации законного права мальчика на получение медицинской помощи», — рассказывают ФАН в прокуратуре.

Дополнительно сообщается, что калининградка не давала мальчику учиться и трижды привлекалась к административной ответственности за бездействие в отношении его здоровья, однако выводов не сделала. Ребенка в очередной раз осмотрели Центральной психолого-медико-педагогической комиссией ГАУ Калининградской области для обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центра диагностики и консультирования детей и подростков» и зафиксировали ухудшение его состояния. Уголовное дело уже передали в суд.

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