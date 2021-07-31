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Калининградка не купила глухому сыну протезы и лишилась родительских прав
Общество
Калининградка не купила глухому сыну протезы и лишилась родительских прав
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Калининград, 31 июля. Прокуратура Славского района завела уголовное дело на нерадивую мать. Женщина обвиняется в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сообщают в ведомстве. Ее преступление квалифицируется по ст. 156 УК РФ. Ребенка обследовали и обнаружили, что у него отсутствует слух. Установлено, что он нуждается в оформлении инвалидности, а также слухопротезировании, но его матерью ничего не было предпринято.

«Женщине были выданы письменные, обязательные для исполнения назначения: направление для прохождения медико-социальной экспертизы в целях оформления инвалидности сыну, а также слухопротезирование на оба уха слуховыми аппаратами с индивидуальными вкладышами. Однако, в нарушение закона, мать длительное время указанные назначения не выполняла, воспрепятствовала реализации законного права мальчика на получение медицинской помощи», — рассказывают ФАН в прокуратуре. 

Дополнительно сообщается, что калининградка не давала мальчику учиться и трижды привлекалась к административной ответственности за бездействие в отношении его здоровья, однако выводов не сделала. Ребенка в очередной раз осмотрели Центральной психолого-медико-педагогической комиссией ГАУ Калининградской области для обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центра диагностики и консультирования детей и подростков» и зафиксировали ухудшение его состояния. Уголовное дело уже передали в суд.

Ранее ФАН сообщал, что родители обвинили в халатности работников крымского лагеря. Их ребенок получил перелом. 

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