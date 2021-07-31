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Власти Калининградской области выделят 296,1 млн рублей на допвыплаты педагогам

Общество
Власти Калининградской области выделят 296,1 млн рублей на допвыплаты педагогам
pixabay.com  / 

Калининград, 31 июля. На единовременные выплаты педагогам и сотрудникам учреждений образования в региональном правительстве выделяют 296,1 млн рублей. Об этом сообщают в пресс-службе властей. Решение принято губернатором Антоном Алихановым. 

272 млн рублей будут направлены на выплаты педагогам в муниципалитетах, работников государственных учреждений образования поощрят на сумму 23,9 миллиона рублей.

«Единовременная денежная выплата предусмотрена административно-управленческому персоналу, педагогическим работникам, учебно-вспомогательному персоналу, для которых работа в государственных образовательных организациях и муниципальных образовательных организациях является основной», — рассказал министр финансов Калининградской области Виктор Порембский.

Сотрудники школ получат по 12 тысяч рублей, педагоги и воспитатели детских садов по 10 440 рублей. Выплаты произведут до 1 сентября текущего года.

Ранее ФАН сообщал, что нового ждет россиян с 1 августа. Появилась возможность приобрести второй гектар земли на Дальнем Востоке и компенсировать расходы на занятия спортом.

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