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Читальный зал под открытым небом появился в одном из скверов Калининграда
Общество
Читальный зал под открытым небом появился в одном из скверов Калининграда
pixabay.com

Калининград, 31 июля. Летний читальный зал под открытым небом появился в сквере у памятника Шиллеру в Калининграде.

Информацию об этом сообщил губернатор Калининграда Антон Алиханов на своей странице в Instagram. Он также отметил, что жители и гости города смогут получить книги по заказу. Идею создания читального зала под открытым небом предложила областная научная библиотека города.

«Теперь в самом центре города в прекрасном сквере у памятника Шиллеру можно почитать книги под открытым небом. Взрослым — литература на любой вкус, детям — раскраски, карандаши и кубики, туристам — информационные буклеты и карты», — написал глава города.

Недавно новый виртуальный концертный зал появился в городском округе Навашинский Нижегородской области. Он рассчитан на 100 мест.

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