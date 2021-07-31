Читальный зал под открытым небом появился в одном из скверов Калининграда

Калининград, 31 июля. Летний читальный зал под открытым небом появился в сквере у памятника Шиллеру в Калининграде.

Информацию об этом сообщил губернатор Калининграда Антон Алиханов на своей странице в Instagram. Он также отметил, что жители и гости города смогут получить книги по заказу. Идею создания читального зала под открытым небом предложила областная научная библиотека города.

«Теперь в самом центре города в прекрасном сквере у памятника Шиллеру можно почитать книги под открытым небом. Взрослым — литература на любой вкус, детям — раскраски, карандаши и кубики, туристам — информационные буклеты и карты», — написал глава города.

Недавно новый виртуальный концертный зал появился в городском округе Навашинский Нижегородской области. Он рассчитан на 100 мест.