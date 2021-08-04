Опасные пляжи: почему люди гибнут на воде в Калининградской области

На курортах региона регулярно тонут туристы и местные жители. За сутки погибают примерно до пяти человек. 27 июля, к примеру, под Пионерском унесло в море троих отдыхающих, найти кого-либо из них спасатели не смогли.

24 июля сообщалось о утоплении двух человек — 67-летнего москвича и 41-летнего жителя Мурманска. Последний бросился в воду, чтобы спасти своего ребенка, но сам выплыть не смог. Произошло это на Балтийской косе, где пляжи в основном дикие и необорудованные. Пенсионер же купался под черным флагом в то время, когда смена спасателей уже была окончена.

facebook.com / Администрация Балтийского Городского Округа

Восемь человек погибли 18 июля. Всеми случаями занимается Следственный комитет. Трое из них простились с жизнью, спасая утопающих. 24-летний местный житель пытался помочь выплыть семейной паре, двое мужчин вытаскивали из воды собственных детей. Случилось это в районе поселков Сокольники и Куликово у курортного города Зеленоградска. Пляжи там не оборудованы, хотя их регулярно посещает впечатляющее количество местных жителей. Калининградка Анастасия М. рассказала ФАН, что происходит в таких местах в солнечную погоду.

«При нас вытаскивали шесть человек, они все цеплялись за буйки, за волнорезы, которые могут быть в острых ракушках, влетали в них и застревали. Парень с девушкой плавали на матрасе, волны были — просто кошмар, боковое течение, меня за три секунды чуть ли не унесло в эти волнорезы, но я контролировала ситуацию, смотрела, насколько сносит. А те поплыли далеко, их отнесло на меня, а потом и они оказались в волнорезах. Матрас улетел вообще черт знает куда, а их потом вытаскивали», — говорит калининградка Анастасия М.

hibinform.ru /

Она также рассказала, что на пляже в опасности находился семилетний ребенок. По ее словам, малыш чуть не утонул, но его спас подросток. В этот же день нескольким мужчинам пришлось вытаскивать из бурного течения испуганную женщину. С трудом смогла выплыть еще одна молодая девушка. Все они принимали солнечные ванны на территории без спасателей.

«Пляжи под Зеленоградском дикие, я имею в виду Мечниково и Куликово, мы были в Сокольниках», — сказала Анастасия М. корреспонденту ФАН.

prokuratura39.ru / Пресс-служба прокуратуры Калининградской области

Масса необорудованных зон для купания есть и в черте города Зеленоградска. Пляжи не благоустраивают, хотя они уже давно облюбованы туристами и местными жителями.

«Все побережье, около 1 км вдоль центральной части променада, считается неофициальным, хотя там загорают и купаются тысячи отдыхающих. Имеется в виду пространство от спасательной вышки «Роза Ветров» до кафе «У Нептуна». Место очень удобно из-за близости к транспорту», — сообщила корреспонденту ФАН жительница Калининградской области Валентина Н.

zelenogradsk.com / Пресс-служба МО «Зеленоградский городской округ»

Неофициальных пляжей на курортах Калининградской области гораздо больше, чем благоустроенных. Места всем не хватает, но за смерть человека на необлагороженных территориях ответственности никто не несет, даже если они в черте города. Этот вопрос перед администрацией Зеленоградска поставила калининградка Наталья М.

«Вам не кажется, что весь пляж, находящийся в городской черте, должен быть официальным? Наведите порядок, расчистите территорию и берег, почистите песок, пусть люди отдыхают. Или вы хотите миллионы туристов воткнуть на 200 метров «официального пляжа» и издеваться над ними? Это просто поразительно! Ума много не надо, чтобы запретить и навешать табличек. Такой стиль работы недопустим!» — возмущается местная жительница в Сети.

ФБА «Экономика сегодня» / Елена Васильева

Власти Зеленоградска объясняют отсутствием средств невозможность оборудовать пляжи. По их словам, подготовка и обслуживание зон для купания требует больших инвестиций. Территории отдыха горожан стремятся постоянно расширять.

«Пляж получает официальный статус после того, как у него обследовано дно, очищен берег, оборудованы сходы и спуски, выстроена система безопасности и оповещения отдыхающих. В этом году планировали увеличить протяженность Западного пляжа, но из-за берегоукрепительных работ эти планы перенесли на будущий сезон. Удалось немного удлинить пляж за кафе «Облака», — рассказали в администрации курортного города Зеленоградска.

zelenogradsk.com / Пресс-служба администрации МО «Зеленоградский городской округ»

Там также пояснили, по какой причине не могут оборудовать удобную для граждан территорию, о которой рассказала ФАН Валентина М. Ее будут благоустраивать, но произойдет это постепенно.

«Участок между «Нептуном» и «Самбией» — это муниципальная земля, там узкая береговая полоса, а в некоторых местах, например, около пирса, дно не позволяет открыть весь участок для массового купания. Но в целом эта часть берега по возможности будет благоустраиваться и становиться частью официальных пляжей», — рассказывают в администрации Зеленоградска.

instagram.com / pr scr @netipichniy_kaliningrad

На ситуацию уже обратил внимание губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Он поручил увеличить рабочий день спасателей и найти возможность штрафовать отдыхающих, которые купаются в запрещенных местах.

«Насколько я знаю, спасатели работают до 18:00. Попрошу отработать с муниципалитетами и сделать расширенный график, чтобы они заканчивали рабочий день в восемь или девять часов вечера. Чтобы они не уходили, когда на море полно людей», — сказал губернатор.

Федеральное агентство новостей /

Он уверен, что полицейским не под силу справиться с упорно лезущими в воду отдыхающими. Контролировать ситуацию в муниципалитетах планируется с помощью представителей местных властей, которые будут передавать протоколы о нарушениях в правоохранительные органы.

«Нужно понять с юридической точки зрения, можем ли мы вводить ответственность за нарушения так, чтобы не привлекать правоохранителей. Потому что не напасешься на каждого упрямого туриста полицейских», — говорит губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

instagram.com / incident.kld

Прокуратура сейчас проверяет администрации приморских городов. Исполнять требования о создании условий для массового отдыха населения предписано законом. Неорганизованные места для купания патрулируются с целью выявления несовершеннолетних, отдыхающих на водоемах без родителей.

Ранее ФАН сообщал, почему в Калининградской области просроченные продукты не исчезают с полок магазинов. Их не становится меньше день ото дня.