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Пьяный калининградец избил шваброй и изнасиловал свою мать
Происшествия
Пьяный калининградец избил шваброй и изнасиловал свою мать
pixabay.com

Калининград, 29 июля. Следователи начали расследование уголовного дела, возбужденного против жителя Калининграда, который изнасиловал и избил собственную мать шваброй.

Согласно материалам дела, все произошло 15 июля текущего года в поселке Пионерском. Обвиняемый находился дома и распивал спиртосодержащие напитки. В один момент разъяренный калининградец схватил самодельную швабру и начал бить ей собственную мать, а после изнасиловал ее. Пострадавшая написала на него заявление в полицию.

На следующий день правоохранители задержали злоумышленника. 17 июля ему предъявили обвинение в сексуальном насилии и заключили под стражу. Вину мужчину признал в полной мере.

Ранее сообщалось, что суд в Нижнем Тагиле приговорил к 21 году лишения свободы педофила, надругавшегося над 14 несовершеннолетними подростками.

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калининград изнасилование избиение
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