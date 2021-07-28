Калининградский баскетболист стал вице-чемпионом Олимпийских игр

Калининград, 28 июля. Серебряными призерами на Олимпиаде в Токио стали представители Олимпийского комитета России. Только в финале они уступили сборной Латвии со счетом 18:21.

На соревнование квалифицировались по восемь мужских и женских сборных. Десять матчей одну из решающих ролей в отечественном мужском квартете исполнял уроженец города Гусева Калининградской области. В каждой встрече он забрасывал важнейшие мячи, сделал несколько результативных блокшотов. Благодаря серебряной медали в Токио волейболист выполнил норматив на присвоение высшего отраслевого звания «Заслуженный мастер спорта России».

Кроме Станислава Шарова Калининградскую область на Олимпийских играх представляют и другие спортсмены: пловец Анна Егорова, волейболист Ирина Воронкова и борец Муса Евлоев. От России выступает всего 335 спортсменов в 33 видах спорта.

Ранее ФАН сообщал, что калининградка Воронкова помогла сборной России одержать первую победу на Олимпиаде. Она одна набрала 11 очков.