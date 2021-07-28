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Историк моды Александр Васильев отыграет моноспектакль «Мода и секс» в Калининграде
Общество
Историк моды Александр Васильев отыграет моноспектакль «Мода и секс» в Калининграде
instagram.com  /  Pr Scr @alexandre_vassiliev

Калининград, 28 июля. Историк моды Александр Васильев выступит с моноспектаклем «Мода и секс» в областном драматическом театре. Об этом ведущий программы «Модный приговор» сообщает в своем Instagram. 

«Летом Калининградская область стала центром притяжения для многих отдыхающих. Именно поэтому здесь и состоится мое выступление, 30 июля в Драмтеатре Калининграда. Я буду очень рад видеть зал полным», — написал маэстро на своей странице в Instagram. 

Шоу телезвезда представит единолично. Стоимость билета на спектакль начинается от двух тысяч рублей. 

«Александр Васильев коснется таких деликатных тем, как секс, эротика и взаимоотношения полов, а также расскажет о том, как философия, культурные и сексуальные революции, эволюция гендерных отношений повлияли на формирование и развитие моды», — говорится на сайте Драмтеатра в Instagram. 

Зрители услышат о том, к каким раньше уловкам прибегали, чтобы понравиться противоположному полу, что за каноны мужской и женской красоты существовали в прошлом веке и как изменения в восприятие секса отразились на развитии моды. 

Ранее ФАН сообщал, что Александр Васильев рассказала о жизни Вячеслава Зайцева. По словам телеведущего, в свое время тот создал образы ярчайших звезд советского кино и театра.

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россия калининград калининградская область
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