Историк моды Александр Васильев отыграет моноспектакль «Мода и секс» в Калининграде

Калининград, 28 июля. Историк моды Александр Васильев выступит с моноспектаклем «Мода и секс» в областном драматическом театре. Об этом ведущий программы «Модный приговор» сообщает в своем Instagram.

«Летом Калининградская область стала центром притяжения для многих отдыхающих. Именно поэтому здесь и состоится мое выступление, 30 июля в Драмтеатре Калининграда. Я буду очень рад видеть зал полным», — написал маэстро на своей странице в Instagram.

Шоу телезвезда представит единолично. Стоимость билета на спектакль начинается от двух тысяч рублей.

«Александр Васильев коснется таких деликатных тем, как секс, эротика и взаимоотношения полов, а также расскажет о том, как философия, культурные и сексуальные революции, эволюция гендерных отношений повлияли на формирование и развитие моды», — говорится на сайте Драмтеатра в Instagram.

Зрители услышат о том, к каким раньше уловкам прибегали, чтобы понравиться противоположному полу, что за каноны мужской и женской красоты существовали в прошлом веке и как изменения в восприятие секса отразились на развитии моды.

Ранее ФАН сообщал, что Александр Васильев рассказала о жизни Вячеслава Зайцева. По словам телеведущего, в свое время тот создал образы ярчайших звезд советского кино и театра.