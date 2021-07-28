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Выставку графики из собрания Третьяковской галереи откроют в Калининграде
Общество
Выставку графики из собрания Третьяковской галереи откроют в Калининграде
wikipedia.org  /  Martiros Saryan / Public Domain

Калининград, 28 июля. Выставку художников Георгия Верейского, Николая Купреянова, Александра Дейнеки и других художников откроет Третьяковская галерея в регионе. Об этом сообщают в пресс-службе музея. Будут продемонстрированы полотна, иллюстрирующие быт и личную жизнь людей, хоть этой части жизни в советской идеологии и не придавали особого значения. 

«Хоть и в сильно деформированном виде, быт в советской России никуда не исчезал и предоставлял людям необходимое ощущение дома, тепла, защиты, а также самостоятельности и самоценности частной жизни. И это драгоценное ощущение удавалось сохранить в изобразительном искусстве и прежде всего в графике в силу камерности и даже интимности этого вида изобразительного искусства», — рассказали журналистам в пресс-службе Третьяковской галереи. 

Параллельно с выставкой калининградцы и гости города смогут оценить образовательные программы. В них вошли лекции и кинопоказы. Для детской и семейной аудитории запланированы два блока творческих мастерских.

Ранее ФАН сообщал, что в Калининграде выставят картину Кандинского стоимостью 1 млрд. рублей. Ее привезли с вооруженной охраной в специальном цельнометаллическом фургоне.

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