Выставку графики из собрания Третьяковской галереи откроют в Калининграде

Калининград, 28 июля. Выставку художников Георгия Верейского, Николая Купреянова, Александра Дейнеки и других художников откроет Третьяковская галерея в регионе. Об этом сообщают в пресс-службе музея. Будут продемонстрированы полотна, иллюстрирующие быт и личную жизнь людей, хоть этой части жизни в советской идеологии и не придавали особого значения.

«Хоть и в сильно деформированном виде, быт в советской России никуда не исчезал и предоставлял людям необходимое ощущение дома, тепла, защиты, а также самостоятельности и самоценности частной жизни. И это драгоценное ощущение удавалось сохранить в изобразительном искусстве и прежде всего в графике в силу камерности и даже интимности этого вида изобразительного искусства», — рассказали журналистам в пресс-службе Третьяковской галереи.

Параллельно с выставкой калининградцы и гости города смогут оценить образовательные программы. В них вошли лекции и кинопоказы. Для детской и семейной аудитории запланированы два блока творческих мастерских.

Ранее ФАН сообщал, что в Калининграде выставят картину Кандинского стоимостью 1 млрд. рублей. Ее привезли с вооруженной охраной в специальном цельнометаллическом фургоне.