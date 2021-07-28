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Стрельба произошла в палаточном лагере на Балтийской косе под Калининградом
Происшествия
Стрельба произошла в палаточном лагере на Балтийской косе под Калининградом
pixabay.com  / 

Калининград, 28 июля. В одном из палаточных лагерей на Балтийской косе произошла стрельба. Об этом ФАН сообщили в пресс-службе УМВД России региона. 

Ночью местный житель обратился в ведомство и рассказал, что его друг истекает кровью, потому что их походное жилище изрешетили из огнестрельного оружия. Товарища он отвез к парому, где его передали врачам с ранением грудной клетки. 

«По факту происшествия проводится проверка», — рассказали корреспонденту ФАН в полиции. 

Согласно информации, полученной в рамках предварительного расследования, в палатках отдыхали несколько компаний: семейная пара и двое друзей. Знакомые выпили, поссорились, и когда житель областного города Славска схватился за нож, получил выстрел из травматического оружия прямо в сердце. 

Сотрудники полиции выехали на место. Сообщается, что потерпевший получил легкое ранение, мужчину не госпитализировали. Участники конфликта написали друг на друга заявления, отдыхающих уже доставили в отдел. 

Ранее ФАН сообщал, что на базе отдыха в Подмосковье перестрелку устроили трое мужчин. Сначала они начали драться. 

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