Стрельба произошла в палаточном лагере на Балтийской косе под Калининградом

Калининград, 28 июля. В одном из палаточных лагерей на Балтийской косе произошла стрельба. Об этом ФАН сообщили в пресс-службе УМВД России региона.

Ночью местный житель обратился в ведомство и рассказал, что его друг истекает кровью, потому что их походное жилище изрешетили из огнестрельного оружия. Товарища он отвез к парому, где его передали врачам с ранением грудной клетки.

«По факту происшествия проводится проверка», — рассказали корреспонденту ФАН в полиции.

Согласно информации, полученной в рамках предварительного расследования, в палатках отдыхали несколько компаний: семейная пара и двое друзей. Знакомые выпили, поссорились, и когда житель областного города Славска схватился за нож, получил выстрел из травматического оружия прямо в сердце.

Сотрудники полиции выехали на место. Сообщается, что потерпевший получил легкое ранение, мужчину не госпитализировали. Участники конфликта написали друг на друга заявления, отдыхающих уже доставили в отдел.

Ранее ФАН сообщал, что на базе отдыха в Подмосковье перестрелку устроили трое мужчин. Сначала они начали драться.