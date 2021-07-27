Калининградец сломал руки и проломил череп соседям во время разговора «по-мужски»

Калининград, 27 июля. Горожанин стал фигурантом двух уголовных дел, отозвавшись на просьбу бывшей жены поговорить с шумными соседями по-мужски. Накануне произошла ссора.

«50-летний житель Калининграда работал таксистом, поэтому быстро добрался до места, прихватив с собой деревянную палку. В квартире между ним и двумя мужчинами начался словесный конфликт, после чего злоумышленник избил подручным предметом оппонентов», — уточняют в пресс-службе УМВД России по Калининградской области.

В итоге им потребовалась помощь врачей. Одному он сломал обе руки. Второй был госпитализирован с черепно-мозговой травмой, сломанной рукой и ребром.

«Подозреваемый вину в содеянном признал», — рассказали корреспонденту ФАН в полиции.

Возбуждены уголовные дела по ст. 112 УК РФ. Сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.

Ранее ФАН сообщал, что мать нашла спящего сына рядом с изнасилованной и убитой им старушкой. Мужчину приговорили к 18 годам строгого режима.