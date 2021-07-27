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МЧС предупредило жителей Калининградской области о надвигающейся грозе

  /   Обновлено: 27 июля 2021 17:24
Общество
МЧС предупредило жителей Калининградской области о надвигающейся грозе
sobor-kaliningrad.ru  /  Пресс-служба Кафедрального собора Калининграда

Калининград, 27 июля. Серьезное ухудшение погоды ожидает жителей Калининградской области к вечеру 27 июля, заявили в региональном управлении МЧС.

Серьезное ухудшение погоды прогнозируется вечером во вторник. Именно в это время в области начнется сильный дождь с грозой, добавили в спасательном ведомстве.

«В ближайшие три часа ожидается гроза. Смещение с юга на север. Сейчас она в Мамоново», — сказано в сообщении.

Крайне неблагоприятные погодные условия в ближайшее время также ожидают жителей некоторых регионов России. Речь идет о южной части Сибири, большинстве северокавказских республик и Амуре. Именно в этих регионах в ближайшее время пойдут сильные дожди с грозами и градом. Не исключено повышение уровня воды в реках.

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