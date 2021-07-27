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Отвергнутый сожитель оставил женщину без телевизора и бензопилы в Калининграде

  /   Обновлено: 27 июля 2021 16:32
Происшествия
Отвергнутый сожитель оставил женщину без телевизора и бензопилы в Калининграде
pixabay.com  / 

Калининград, 27 июля. Жительница одного из поселков в Правдинском районе обратилась в полицию с заявлением о пропаже телевизора и бензопилы. Об этом корреспонденту ФАН сообщили в пресс-службе полиции. 

«Сотрудники УМВД России по Калининградской области задержали подозреваемого в результате оперативно-розыскных мероприятий. Оказалось, что это бывший сожитель калининградки», — рассказали в ведомстве. 

Женщина объяснила, что не была дома пару дней, а пропажу обнаружила, вернувшись. Бывший ухажер подобрал ключ к ее квартире, вскрыл замок и проник в ее жилье. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Пострадавшей уже вернули вещи. 

Ранее ФАН сообщал, что полицейские спасли тонущую в Преголе женщину. Это произошло у музея Мирового океана. 

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