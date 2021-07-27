Калининград, 27 июля. Жительница одного из поселков в Правдинском районе обратилась в полицию с заявлением о пропаже телевизора и бензопилы. Об этом корреспонденту ФАН сообщили в пресс-службе полиции.

«Сотрудники УМВД России по Калининградской области задержали подозреваемого в результате оперативно-розыскных мероприятий. Оказалось, что это бывший сожитель калининградки», — рассказали в ведомстве.

Женщина объяснила, что не была дома пару дней, а пропажу обнаружила, вернувшись. Бывший ухажер подобрал ключ к ее квартире, вскрыл замок и проник в ее жилье. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Пострадавшей уже вернули вещи.

Ранее ФАН сообщал, что полицейские спасли тонущую в Преголе женщину. Это произошло у музея Мирового океана.