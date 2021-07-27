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Калининградка Воронкова помогла сборной России одержать первую победу в Олимпиаде
Общество
Калининградка Воронкова помогла сборной России одержать первую победу в Олимпиаде
wikipedia.org  /  pr scr wikipedia.org

Калининград, 27 июля. Сборная России по женскому волейболу одержала победу в сражении с командой из Италии. Ирина Воронкова, фаворит регионального клуба «Локомотив», набрала в этой игре 11 очков.

Сражение закончилось со счетом 3:0 (25:19, 25:15, 25:13) в пользу национальной сборной. В следующий раз команда сыграет 28 июля. Калининградцы гордятся достижениями своей соотечественницы. 

«Наша Ирина внесла свой вклад! Приятно, что спортсмены такого уровня выступают именно от нашего региона», — сказал корреспонденту ФАН Игорь В. 

Ранее ФАН сообщал, что капитан сборной России по волейболу поделился ожиданиями от игры с бразильцами. Третий матч группового этапа на Олимпийских играх состоится уже завтра. 

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