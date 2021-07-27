Вакцина от коронавируса в количестве 15 190 доз поступила в Калининградскую область

Калининград, 27 июля. В регион пришла новая партия вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщают в оперштабе по борьбе с опасным заболеванием.

«Поступило 3850 доз «Спутник Лайт» и 11 340 доз комплектов «ЭпиВакКорона». Уже маршрутизирована в медицинские учреждения», — рассказали в правительстве Калининградской области.

Неделю назад было привито 490 432 человека. Чтобы достичь коллективного иммунитета, калининградской системе здравоохранения требуется еще 200 тысяч доз.

«При плане 490 тысяч человек первый компонент у нас получили 218 тысяч. То есть нужно 270 тысяч компонентов вакцины, — сказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.

Ранее ФАН сообщал, что глава калининградского Роспотребнадзора рассказала об условиях отмены масочного режима в регионе. Вакцинироваться должны 60% населения.