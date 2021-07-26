Суд вынес приговор насильнику девятилетней девочки в Калининграде

Калининград, 26 июля. Суд вынес приговор 33-летнему москвичу, который в прошлом году пробрался в чужую квартиру и изнасиловал девятилетнюю девочку в Калининградской области.

Мужчина приехал в Калининградскую область на отдых в июле 2020 года. Он зашел в чужую квартиру через открытую дверь и изнасиловал спящую в комнате девятилетнюю девочку. Ее родители задержали преступника еще до приезда полиции, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

Суд признал москвича виновным и назначил наказание в виде 12 лет и одного месяца лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Сам мужчина не признал свою вину, так как, по его словам, был пьян и ничего не помнит.

Недавно в Пензе вынесли приговор жестокому убийце 16-летней девушки. На тот момент 15-летний юноша нанес жертве 30 ударов ножом. Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы.