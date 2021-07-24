Олег Газманов отметил 70-летие на королевском курорте Раушен под Калининградом

Калининград, 24 июля. Известный певец Олег Газманов отметил 70-летний юбилей концертом в курортном городе Светлогорске. Об этом он рассказал в своем Instagram.

«Огромное спасибо вам за просто Балтийское море поздравлений. Простите, мои коллеги, что не успел всем ответить. Мой телефон просто плавился. Я провел этот день, как я и хотел, на концерте в Светлогорске. Побывал на дюнах, в местах моей юности, и остался здесь на пару дней. Короткий отдых. Скоро опять в Москву», — рассказал артист.

instagram.com / pr scr @oleggazmanov

В день праздника он также объявил о выходе нового альбома под названием «7:0 в мою пользу». Опубликовал он и стихи.

«Когда-нибудь я в дороге устану, и, ослабев, в этой гонке отстану. Быть может песни, как дети, мои продолжением станут. Тогда я встану и окна открою туда, где песни кружат над страною, и снова птица удачи взлетит над моей головою. Годы мчатся за спиной, только не угнаться им за мной», — пишет певец.

Ранее ФАН сообщал, что Олег Газманов задумался о завершении музыкальной карьеры. Он не исключает, что текущие гастроли станут для него последними.