Горожане пытались сами реанимировать утонувшего на пляже под Калининградом мужчину

Калининград, 24 июля. Местные жители самостоятельно вытащили на пляж утонувшего в курортном городе Зеленоградске мужчину, попытались его реанимировать. Об этом корреспонденту ФАН рассказали в региональном Следственном комитете.

«Ему было 67 лет, приехал отдыхать из Москвы. К сожалению, спасти человека не удалось. Следует отметить, что из-за сильных волн купание в этот день было запрещено. Игнорируя запрет и вывешенные на вышках черные флаги, мужчина все же зашел в воду», — сообщила пресс-секретарь СУ СК России по Калининградской области Наталья Гацко.

Точная причина смерти погибшего устанавливается, назначены судебно-медицинские экспертизы. Проводится проверка. По ее результатам примут процессуальное решение.

Ранее ФАН сообщал, что спасатели вытащили на берег тело 41-летнего мужчины. Он отдыхал на Балтийской косе.