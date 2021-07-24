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Горожане пытались сами реанимировать утонувшего на пляже под Калининградом мужчину
Происшествия
Горожане пытались сами реанимировать утонувшего на пляже под Калининградом мужчину
ФАН  /  Лилия Щеблыкина

Калининград, 24 июля. Местные жители самостоятельно вытащили на пляж утонувшего в курортном городе Зеленоградске мужчину, попытались его реанимировать. Об этом корреспонденту ФАН рассказали в региональном Следственном комитете. 

«Ему было 67 лет, приехал отдыхать из Москвы. К сожалению, спасти человека не удалось. Следует отметить, что из-за сильных волн купание в этот день было запрещено. Игнорируя запрет и вывешенные на вышках черные флаги, мужчина все же зашел в воду», — сообщила пресс-секретарь СУ СК России по Калининградской области Наталья Гацко. 

Точная причина смерти погибшего устанавливается, назначены судебно-медицинские экспертизы. Проводится проверка. По ее результатам примут процессуальное решение. 

Ранее ФАН сообщал, что спасатели вытащили на берег тело 41-летнего мужчины. Он отдыхал на Балтийской косе. 

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