Калининградские ученые исследуют процесс формирования образа движения в мозге

Калининград, 24 июля. Набор добровольцев для исследования процесса формирования образа движения в мозге идет в Калининграде, сообщили в пресс-службе Балтийского университета имени Иммануила Канта.

Эксперимент будет проходить в Центре нейротехнологий и машинного обучения Института живых систем БФУ им. Канта. Ученым предстоит выяснить, как формируется образ движения при стороннем наблюдении. Это может спровоцировать активацию собственных мозговых контуров, ответственных за управление.

Специалистам важно понять, как процесс протекает во времени и каким образом на него можно повлиять. Полученные знания пригодятся для создания методик реабилитации и двигательного восстановления у пациентов после инсульта.

Нарушения в работе мозга могут привести к параличу мышц. Калифорнийские ученые создали уникальный имплантат, который позволяет расшифровать любую мозговую волну людей, утративших способность выражать свои мысли.