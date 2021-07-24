Тело 41-летнего мужчины подняли спасатели со дна Балтийского моря

Калининград, 24 июля. Мертвого 41-летнего мужчину достали спасатели со дна Балтийского моря в пятницу. Он утонул около недели назад, сообщила корреспонденту ФАН пресс-секретарь Следственного комитета в регионе Наталья Гацко.

«Отдыхающие заметили мужчину в воде с признаками утопления. По факту смерти Светлогорским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Калининградской области организована доследственная проверка. Личность погибшего установлена. Им оказался мурманчанин, приехавший в гости к родителям. Утонул в прошлую субботу, 17 июля 2021 года, во время отдыха на Балтийской косе», — рассказали ФАН следователи.

Точная причина смерти еще устанавливается, назначена судебно-медицинская экспертиза. Выясняются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверок будет принято процессуальное решение.

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