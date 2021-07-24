Мать нашла спящего сына с изнасилованной им и убитой старушкой под Калининградом

Калининград, 24 июля. Тело убитой и изнасилованной женщины нашла жительница города Гусева рядом со своим спящим сыном и обратилась в полицию. Об этом сообщается на сайте Калининградского областного суда. Мужчину приговорили к 18 годам колонии строгого режима, учитывая также тот факт, что до этого он проник в чужую квартиру и избил ее хозяина.

Подозреваемый заявлял, что не помнит преступления из-за болезни и пытался обжаловать свое наказание. Суд все равно постановил признать его виновным по статьям 111, 115, 131, 132 и 139 УК РФ.

29 апреля 2020 года он выпивал вместе со своей пожилой соседкой и ее сожителем. Оставшись с калининградкой наедине, горожанин предложил ей вступить с ним в половой контакт. Она ответила отказом, и он избил ее, изнасиловал, а после отнес в свою квартиру, где она скончалась от его многочисленных ударов по лицу.

«От полученных повреждений женщина умерла на месте преступления спустя непродолжительное время. Позднее судебно-медицинской экспертизой установлено, что у потерпевшей в результате действий подсудимого оказались сломаны кости носа, подъязычная кость и ребра. Сам же злоумышленник заснул. Утром его разбудила мать», — рассказали корреспонденту ФАН в пресс-службе Следственного комитета России по Калининградской области.

Она увидела тело пожилой соседки и обратилась в правоохранительные органы. На место прибыли оперативники.

Ранее ФАН сообщал, что на свалке в Приморье нашли расчлененное женское тело без головы. Очевидцы сразу же связались с полицией.