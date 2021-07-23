Разведчики Балтфлота отработали прыжки с парашютом на учениях под Калининградом

Калининград, 23 июля. Свыше 100 членов разведподразделения армейского корпуса Балтийского флота приняли участие в практическом этапе сбора по воздушно-десантной подготовке в Калининградской области.

Среди участников тренировки было еще и 15 новобранцев, которые совершили прыжок с парашютом впервые, но все участники успешно справились с этой задачей. Первый прыжок военные совершили с высоты 800 метров с борта вертолета Ми-8. Всего за время подготовительного курса им предстоит повторить этот опыт еще два раза, рассказали в пресс-службе ЗВО.

Перед выполнением прыжков для военнослужащих провели инструктаж. За прыжками новичков при этом наблюдали инструкторы и более опытные сослуживцы. Новобранцы изучили характеристики, устройство и порядок укладки парашютных систем и получили знания о технике безопасности во время десантирования. После первого прыжка им предстоит повторить его уже в полной выкладке и в разное время суток.

Сборы разведчиков продлятся до сентября, их завершат тактические учения с десантированием в тылу условного противника и марш-бросок.

В Подмосковье тем временем прошли учения с участием зенитчиков и радиотехнических войск. Бойцы отработали отражение массированной воздушной атаки на Москву. К маневрам привлекли расчеты зенитных ракетных комплексов ЗРК С-400 и «Панцирь-С». Позже Минобороны РФ показало кадры учений в Сети.