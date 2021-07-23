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Калининградцы сняли на видео смерч над Балтийским морем

  /   Обновлено: 23 июля 2021 22:02
Общество
Калининградцы сняли на видео смерч над Балтийским морем
pixabay.com  /  pixabay.com

Калининград, 23 июля. Местные жители снимают на видео смерчи над Балтийским морем. Видео они размещают в Сети. 

Ситуацию для ФАН прокомментировала эксперт-биолог. По его словам, причиной всему стало необычайно жаркое для региона лето. 

«Такие смерчи появляются каждое лето. В этом температура была особенно высокой, аномально теплой стала и вода», — сказала корреспонденту ФАН Галина Баринова, профессор кафедры географии БФУ им. Канта. 

Ранее ФАН сообщал, что калининградцы сняли на видео танец стаи птиц. Явление носит название мурмурации.

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