Калининградцы сняли на видео смерч над Балтийским морем

Калининград, 23 июля. Местные жители снимают на видео смерчи над Балтийским морем. Видео они размещают в Сети.

Ситуацию для ФАН прокомментировала эксперт-биолог. По его словам, причиной всему стало необычайно жаркое для региона лето.

«Такие смерчи появляются каждое лето. В этом температура была особенно высокой, аномально теплой стала и вода», — сказала корреспонденту ФАН Галина Баринова, профессор кафедры географии БФУ им. Канта.

Ранее ФАН сообщал, что калининградцы сняли на видео танец стаи птиц. Явление носит название мурмурации.