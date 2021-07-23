Нафаня и Луиза: калининградцы выбирают имена новым хомлинам

Калининград, 23 июля. Объявлен конкурс для лучшее имя для двух установленных в городе хомлинов. Об этом рассказала корреспонденту ФАН идейный вдохновитель проекта, а также его создатель Наталья Шевченко.

«Мы сами не голосуем командой, мы ждем, когда победят имена, которые были чаще всего предложены. В течение недели мы не смотрим, только потом считаем и объявляем. Мы видим фаворитов по комментариям», — сообщила корреспонденту ФАН создательница сказочных существ Наталья Шевченко.

instagram.com / pr scr @homlinsworkshop

Художница установила у башни Врангеля фигурку мамы-хомлина. Калининградцы предлагают назвать ее Луизой или Варварой. Среди альтернативных вариантов также Эмма, Мила и Гретта. Хомлин-внучок, появившийся у музея-квартиры немецкого бюргера Altes Haus, может получить имя Антона, Прошки, Нафани и Луки.

Теперь в городе живут семеро хомлинов. Их можно найти у зоопарка, на Медовом мосту, у музея искусств и в других локациях. По словам Натальи Шевченко, сказочные существа — это мастера-ювелиры, которые не представляют свою жизнь без янтаря и мечтают найти свой домик. Тысячелетиями они живут в калининградских квартирах, одалживая у местных жителей еду и вещи.

Ранее ФАН сообщал, что в знаковых туристических местах Калининграда установят двух новых хомлинов. Предлагалось догадаться, где именно это произойдет.