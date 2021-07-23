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Следователи назвали предварительную причину крушения вертолета МЧС в Куршском заливе
Происшествия
Следователи назвали предварительную причину крушения вертолета МЧС в Куршском заливе
МЧС России  / 

Калининград, 23 июля. Причиной крушения вертолета МЧС в Куршском заливе могли стать нарушения со стороны командира судна. Такие выводы были сделаны специальной комиссией Министерства обороны России, рассказал журналистам руководитель Калининградского следственного отдела на транспорте СК РФ и полковник юстиции Сергей Сумароков. На это же указывают данные расшифровки бортовых самописцев. Готовится новая экспертиза.

«С учетом того, что это не совсем стандартная экспертиза, необходимо подобрать хорошее специализированное учреждение, где она будет проводиться. Раньше назначить ее не могли, потому что заключение специалистов получили буквально на прошлой неделе. В нем указывается на ряд нарушений, которые привели к этой трагедии, но все-таки основная сводится к нарушениям, допущенным командиром воздушного судна при его управлении. Опять-таки мы не можем однозначно это утверждать, нам необходимо подтвердить выводы специалистов заключением экспертов», — сообщил Сергей Сумароков. 

Выживших членов экипажа упавшего воздушного транспортного средства допрашивали сразу после ЧП. Сейчас они находятся на медкомиссии в Москве.

Вертолет Ка-32 совершал тренировочный полет под Калининградом и упал в акватории Куршского залива. Сергей Еремеев, бортмеханик 57 лет, погиб. Командира Николая Белостоцкого и второго пилота, 45-летнего Романа Малая, госпитализировали в БСМП с травмами и обморожениями. 

Ранее ФАН сообщал, что обломки Ка-32 очень долго пытались отбуксовать к берегу Куршского залива. Специалисты старались не повредить части вертолета.

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Все новости / Происшествия / Следователи назвали предварительную причину крушения вертолета МЧС в Куршском заливе
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