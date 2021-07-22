Полицейские в Калининграде спасли тонущую в реке женщину

Калининград, 22 июля. Жительница Калининграда чуть не утонула в реке Преголя. На помощь женщине пришли сотрудники полиции.

Инцидент произошел недалеко от музея Мирового океана. Полицейские Сергей Петров и Виктор Проценко патрулировали на служебном катере акваторию реки. Услышав крик, мужчины поспешили на помощь. К тому моменту женщина уже была без сил и не могла самостоятельно выбраться из реки. Полицейские подняли ее на борт при помощи подручных средств.

Потерпевшей оказалась 39-летняя жительница Черняховского округа. Будучи в состоянии шока, она не смогла внятно объяснить, как оказалась в воде. Руководство Западного ЛУ МВД России наградит старшего прапорщика Сергея Петрова и сержанта Виктора Проценко за помощь женщине.

Спасатель из Балтийска Калининградской области Николай Баженов вытащил из моря тонущую 10-летнюю девочку. Теперь о спасателе пишут во всех местных пабликах.