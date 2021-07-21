Фотограф-педофил из Калининграда развратил более 30 детей

Калининград, 21 июля. Волонтер одного из калининградских благотворительных фондов в общей сложности надругался над более 30 несовершеннолетним в ходе индивидуальных фотосессий.

Источник в благотворительном фонде рассказал ФАН, что такой сотрудник действительно привлекался к волонтерской работе. В частности, мужчину приглашали на публичные мероприятия в качестве фотографа. В настоящий момент он находился под следствием.

Ранее волонтера одного из калининградских благотворительных фондов обвинили в надругательстве над несовершеннолетними. По некоторым данным, мужчина в 2017-2018 годах знакомился с детьми на праздниках, где работал фотографом, а после приглашал на индивидуальную фотосессию. Когда подростки попадали к нему в студию, Анатолий С. начинал их домогаться.

Как сообщили правоохранители, ребят постарше он "разводил" в социальных сетях. Писал им сообщения, нахваливая "модельную" внешность, и предлагал сделать пару фотографий. Доказательной базы оказалось достаточно для вынесения в отношении него обвинительного заключения. Всего жертвами педофила стали 33 ребенка. Самой младшей из жертв было всего пять лет.