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Фотограф-педофил из Калининграда развратил более 30 детей

  /   Обновлено: 21 июля 2021 12:35
Происшествия
Фотограф-педофил из Калининграда развратил более 30 детей
pxhere.com

Калининград, 21 июля. Волонтер одного из калининградских благотворительных фондов в общей сложности надругался над более 30 несовершеннолетним в ходе индивидуальных фотосессий.

Источник в благотворительном фонде рассказал ФАН, что такой сотрудник действительно привлекался к волонтерской работе. В частности, мужчину приглашали на публичные мероприятия в качестве фотографа. В настоящий момент он находился под следствием.

Ранее волонтера одного из калининградских благотворительных фондов обвинили в надругательстве над несовершеннолетними. По некоторым данным, мужчина в 2017-2018 годах знакомился с детьми на праздниках, где работал фотографом, а после приглашал на индивидуальную фотосессию. Когда подростки попадали к нему в студию, Анатолий С. начинал их домогаться.

Как сообщили правоохранители, ребят постарше он "разводил" в социальных сетях. Писал им сообщения, нахваливая "модельную" внешность, и предлагал сделать пару фотографий. Доказательной базы оказалось достаточно для вынесения в отношении него обвинительного заключения. Всего жертвами педофила стали 33 ребенка. Самой младшей из жертв было всего пять лет.

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калининград педофил фотограф
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