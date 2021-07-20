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Подросток пострадал от взрыва боеприпаса времен ВОВ в Калининграде
Происшествия
Подросток пострадал от взрыва боеприпаса времен ВОВ в Калининграде
ru.wikipedia.org  /  GFDL

Калининград, 20 июля. От взрыва боеприпаса времен Великой Отечественной войны пострадала 16-летняя девушка. Об этом сообщают в пресс-службе регионального УМВД. Она отдыхала вместе с родителями у берега реки Преголя. Разожгли костер.

«По предварительной информации, во время горения произошла детонация боеприпаса времен Великой Отечественной войны, который находился под землей. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции и сотрудники Росгвардии», — рассказали в полиции. 

Оперативники снаряда на месте детонации не нашли. Проводится проверка. 

Ранее ФАН сообщал, что улицы приморских городов в Калининграде перекроют из-за триатлон-чемпионата IronStar в Калининграде. Ограничивали в том числе дорогу к национальному парку «Куршская коса». 

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