Подросток пострадал от взрыва боеприпаса времен ВОВ в Калининграде

Калининград, 20 июля. От взрыва боеприпаса времен Великой Отечественной войны пострадала 16-летняя девушка. Об этом сообщают в пресс-службе регионального УМВД. Она отдыхала вместе с родителями у берега реки Преголя. Разожгли костер.

«По предварительной информации, во время горения произошла детонация боеприпаса времен Великой Отечественной войны, который находился под землей. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции и сотрудники Росгвардии», — рассказали в полиции.

Оперативники снаряда на месте детонации не нашли. Проводится проверка.

Ранее ФАН сообщал, что улицы приморских городов в Калининграде перекроют из-за триатлон-чемпионата IronStar в Калининграде. Ограничивали в том числе дорогу к национальному парку «Куршская коса».